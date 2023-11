IN A LANDSCAPE – Emilie Škrijelj GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Albi, 24 avril 2024, Albi.

IN A LANDSCAPE – Emilie Škrijelj Mercredi 24 avril 2024, 19h00 GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi Gratuit / Sur inscription

Emilie Škrijelj explore l’accordéon dans ses moindres plis et en use à la fois comme un instrument à percussion et un générateur de matières électroacoustiques. Inspirée par ses recherches autour de la platine, des synthé modulaires et du field recording, elle amène l’accordéon sur le territoire abstrait de l’électronique par la manipulation du soufflet, le frottage de ses contours et l’exploration de ses extrémités. Dans son solo Glitch, elle étend l’accordéon à l’aide d’objets de récupération pour développer un accordéon préparé en trois dimensions.

GMEA – Centre National de Création Musicale d’Albi 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie https://www.gmea.net/ [{« type »: « email », « value »: « info@gmea.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563545175 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T19:00:00+02:00 – 2024-04-24T20:00:00+02:00

2024-04-24T19:00:00+02:00 – 2024-04-24T20:00:00+02:00

musique expérimentale

Verena Mayrhofer