Le Passage du Viaduc : randonnée de printemps Glénic, dimanche 28 avril 2024.

Glénic Creuse

Début : 2024-04-28

fin : 2024-04-28

Randonnées pédestres de 7 km et 12 km. Inscription sur place. Ravitaillement et collation offerts.

Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



