Glauque + Ditter l’usine Istres, samedi 20 avril 2024.

Glauque + Ditter ♫♫♫ Samedi 20 avril, 21h00 l’usine 12 / 18€

Double concert, double dose de musique avec :

-GLAUQUE:

Sur la carte des musiques actuelles, Glauque marque le territoire de sonidentité forte. Ouverte aux expériences électroniques, la formation modifiel’ADN du hip-hop et explose les codes de la chanson française. En phaseavec ses convictions, persuadé du bienfondé de sa démarche, ce groupetout-terrain mise sur l’artisanat, les compétences individuelles et un espritd’équipe indéfectible.

-DITTER

Derrière ce nom un trio, mais surtout une musique qui

frappe autant les corps que les cœurs. Une musique vivante, organique pleine d’hymnes à reprendre tous ensemble, un sourire aux lèvres et les hanches en mouvement.

Un amour pour la pop, un soupçon de punk associés à une pointe de cynisme et toujours beaucoup d’humour, les sales gosses du fond de la classe sont désormais devant vous pour brûler la scène, leur grand terrain d’expression pour partager leur musique et vivre ensemble, enfin.

l'usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur