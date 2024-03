GLANDEURS NATURE COMEDIE DE METZ Metz, vendredi 10 mai 2024.

Le nouveau spectacle des Glandeurs NatureDans ce spectacle burlesque, alliant comique visuel et comique textuel, on retrouve Néné et Bichoko dans une nouvelle aventure où ils décident de réaliser leur rêve : devenir sapeurs pompiers !Ils ont passé tous les tests d’aptitude et, comme ils n’en ont aucune, ils ont tout raté avec le plus grand soin. Ils atterrissent finalement au standard des urgences où ils développent une façon toute personnelle de gérer les catastrophes… Et c’est pas triste !Cette comédie est une plongée joyeuse dans le monde des héros méconnus que sont les Pompiers avec nos deux Glandeurs, toujours aussi Nature et toujours aussi attachants !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-10 à 21:00

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57