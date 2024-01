Gîte aux Écuries d’Auvers-sur-Oise Gîte aux Écuries d’Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise, jeudi 1 janvier 2032.

Gîte aux Écuries d’Auvers-sur-Oise Classement type O Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Gîte aux Écuries d’Auvers-sur-Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

8 chambres de 4 équipées chacune d’une salle de bains

1 salle d’activités/restauration

1 cuisine semi-professionnelle à disposition

parking + aire de jeux et jardin

Gîte aux Écuries d’Auvers-sur-Oise 5 bis rue de la Bourgogne, Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0684816752 »}, {« type »: « email », « value »: « gite@giteauvers.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.legiteauvers.com »}]