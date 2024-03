Gisors La Légendaire Gisors, dimanche 19 mai 2024.

Gisors la Légendaire revient !

La célèbre fête médiévale de Gisors revient cette année pour un week-end SPEC-TA-CU-LAIRE les 18 et 19 mai 2024.

Gisors la Légendaire, dont le thème cette année est les anneaux de feu , vous attend avec ses animations et spectacles à couper le souffle dans l’enceinte du château millénaire de Gisors. Ne ratez pas cet évènement festif et familial aux temps des courageux chevaliers, adroits archers et chants de troubadours. Immersion garantie.

Gisors la Légendaire, ce n’est pas que le château, c’est toute la ville qui devient légendaire. Avec des défilés costumés et accès libre au grand marché médiéval en centre-ville, ainsi que des visites guidées gratuites du patrimoine gisorsien.

Samedi 18 mai 2024

• De 10h à 21h marché médiéval entrée gratuite

• De 10h à 11h défilé avec des cavaliers, des artistes et toutes personnes costumées voulant s’associer à l’évènement

• De 11h à 19h ouverture du château au public après le défilé spectacles, animations, jeux médiévaux, combats à cheval, jeux de joute, vie des campements, démonstrations de combat, tournois, épreuves sportives et de chevalerie, dressage des chiens avec les oies, jongleurs, musiciens, échassiers… entrée payante

• À partir de 21h30 ouverture du parc du château, spectacle et animations en soirée mêlant effets spéciaux, son, lumière et légende entrée gratuite

Dimanche 19 mai 2024

• De 10h à 18h marché médiéval entrée gratuite

• De 10h à 11h défilé avec des cavaliers, des artistes et toutes personnes costumées voulant s’associer à l’évènement

• De 11h à 18h ouverture du château au public après le défilé spectacles, animations, jeux médiévaux, combats à cheval, jeux de joute, vie des campements, démonstrations de combat, tournois, épreuves sportives et de chevalerie, dressage des chiens avec les oies, jongleurs, musiciens, échassiers…- entrée payante

Visites guidées gratuites

• Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors samedi 18 mai à 13h30, 14h30 et 19h / dimanche 19 mai à 13h30, 14h30, 17h30.

• Présentation de l’ancienne chapelle de la léproserie Saint-Lazare et de l’œuvre de Dado samedi 18 mai: 11h30, 16h et 17h / dimanche 19 mai: 10h30, 11h30 et 16h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Place de Blanmont

Gisors 27140 Eure Normandie christine.gheux@mairie-gisors.fr

