Festival Jeux d’Eau 2024 : Récital Exceptionnel Nathanaël Gouin Gien, 4 décembre 2023, Gien.

Gien,Loiret

« Béni du dieu piano : On s’est parfois demandé si Nathanaël (don de Dieu) était né sur le mont Olympe. Ce qui est sûr, c’est que ce prodige est l’un des fils préférés du dieu Piano ».

2024-08-04 fin : 2024-08-04 . 18 EUR.

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



« Blessed by the piano god: it has sometimes been wondered whether Nathanaël (a gift from God) was born on Mount Olympus. What is certain is that this prodigy is one of the favorite sons of the Piano god

« Bendecido por el dios del piano: A veces se ha preguntado si Natanael (un regalo de Dios) nació en el Olimpo. Lo cierto es que este prodigio es uno de los hijos predilectos del dios Piano

« Die Frage, ob Nathanael (ein Geschenk Gottes) auf dem Olymp geboren wurde, wurde manchmal gestellt. Sicher ist, dass dieses Wunderkind einer der Lieblingssöhne des Klaviergottes ist

