Rencontres : Eric Boyer Gien, vendredi 24 mai 2024.

Début : 2024-05-24 19:00:00

Coureur cycliste et directeur sportif

Il débute une carrière de coureur cycliste professionnel en 1985 dans l’équipe Renault Elf auprès de Laurent Fignon.

En 1988, il termine 5e du Tour de France puis rejoint l’équipe Z pour accompagner Greg Lemond vers sa victoire en 1990. Il remporte 3 étapes du Tour d’Italie et prend la 6e place du classement général en 1991.

Fin 1995, il intègre l’ASO (Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France) pour animer les opérations d’hospitalité et de relations publiques, puis en parallèle, il assure un rôle de consultant pour Eurosport, RMC Sport, BFM et jusqu’en 2019 pour la chaine L’Équipe.

De plus, il dirige les équipes cyclistes nationales du Canada en 1997 et 1998 avec pour objectif de ramener une médaille aux Jeux du Commonwealth. Ils en décrocheront 4 dont 2 en or.

