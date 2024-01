Rencontres : Luc Lang Gien, vendredi 17 mai 2024.

Rencontres : Luc Lang Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 19:00:00

fin : 2024-05-17

Écrivain français

Luc Lang est l’auteur d’une douzaine de romans, dont Mille six cents ventres (Prix Goncourt des lycéens), La Fin des paysages, Mother, Au commencement du septième jour et La Tentation (Prix

Médicis 2019).

Avec Le Récit du combat, Luc Lang offre pour la première fois un récit initiatique, contant sa traversée d’un demi-siècle, de l’Europe à l’Asie en passant par l’Afrique.

Il est le fils d’une mère louve capable d’imposer son désir à l’ordre du monde et d’un père pionnier du judo japonais en France.

L’auteur, indissociablement romancier et karatéka, parcourt les différents âges de son existence. Parce que vivre est périlleux, vivre est un combat.

Auditorium

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire contact@cc-giennoises.fr



