Masterclass : Lucienne Renaudin-Vary Gien, vendredi 12 avril 2024.

Masterclass : Lucienne Renaudin-Vary Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 18:30:00

fin : 2024-04-12

Masterclass : Lucienne Renaudin-Vary

Le service d’Action Culturelle et l’École Municipale de Musique et de Théâtre ont le plaisir d’accueillir cette musicienne talentueuse.

Lucienne Renaudin-Vary est une jeune trompettiste française récompensée à de multiples reprises. Après des études commencées en 2007 pour le classique et 2009 pour le jazz, elle entre en 2014 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Elle se produit sur toutes les scènes internationales.

Lucienne Renaudin-Vary a sorti 4 albums à seulement 24 ans: 2017, The Voice of the trumpet | 2019, Mademoiselle in New York | 2021, Piazzolla Stories | 2022, Trumpet Concertos.

8 rue Georges Clémenceau

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire contact@cc-giennoises.fr



