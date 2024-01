Rencontres : Anne-Sophie Mathis Gien, vendredi 5 avril 2024.

Rencontres : Anne-Sophie Mathis Gien Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05

Rencontre avec Anne-Sophie Mathis

Octuple championne du monde de boxe, catégorie « super-léger »

Anne-Sophie Mathis obtient son premier titre de championne du monde en 2006 au Palais Omnisports de Paris-Bercy.

Depuis ses débuts elle accumule récompenses et médailles : en 2007, elle devient chevalier de la Fédération Française de Boxe et obtient la médaille d’argent de la Jeunesse et des Sports. En 2011, on lui attribue les gants d’or qui récompensent le meilleur boxeur français et en 2013 on lui décerne l’ordre national du Mérite. Finalement, en 2021 elle entre à l’International Boxing Hall of Fame.

Elle est à ce jour, l’un de nos sportifs les plus titrés et une des meilleures boxeuses de l’histoire française.

EUR.

Auditorium

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire contact@cc-giennoises.fr



L’événement Rencontres : Anne-Sophie Mathis Gien a été mis à jour le 2024-01-10 par OT GIEN