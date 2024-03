Ghislain Blique « Plus rien à branler » Rouziers-de-Touraine, jeudi 18 avril 2024.

Il est difficile de mettre Ghislain dans une case. Celle des antihéros, à la rigueur, au bord de l’exaspération à chaque phrase prononcée. Au fond, ce qu’il raconte n’est qu’une partie d’un tout. C’est sa manière de le faire, percutante, qui captive l’auditoire et réveille les salles.

Tchao les nazes

Au fond, ce qu’il raconte n’est qu’une partie d’un tout. C’est sa manière de le faire, percutante, qui captive l’auditoire et réveille les salles. Il raconte ses joies, réussites, peines et échecs avec ce même ton.

Vainqueur du tremplin des Fous Rires de Bordeaux 2023 et des Talents de Demain Toulouse 2023

Vous avez pu voir Ghislain

– Au Jamel Comedy Club saison 11 & 12 sur Canal+

– Sur France 2 à plusieurs reprises dans Génération Paname

– Sur Comédie+, Pasquinade…

– Tous les soirs dans les meilleurs comedy clubs de Paris 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

