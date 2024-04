Ghislain Blique : Plus rien à branler Compagnie du Café-Théâtre Nantes, mardi 24 septembre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-09-24 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

One man show. Ghislain Blique propose un spectacle qui résout la totalité des problèmes de l’humanité ! « J’ai un sketch qui résout à lui seul pas moins de quatre problèmes de l’humanité (réchauffement climatique, racisme, homophobie et est-ce que oui ou non on s’est fait baiser au passage à l’euro). » Représentations du 24 au 28 septembre 2024 à 21hdans la petite salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com