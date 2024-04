Gérard SUMIAN et Jean-Paul FLORENS Quartet Musée Regards de Provence Marseille, vendredi 19 avril 2024.

Jeudi 19 avril 2024 à 18h30 dans le hall du Musée Regards de Provence.

A l’occasion de l’exposition « Poésie & lumière de Jean-Pierre Blanche », le Musée Regards de Provence organise un concert de jazz avec les guitaristes Jean-Paul Florens et Gérard Sumian, Philippe Gallet à la contrebasse et Dimitri Sumian à la batterie. Ces quatre passionnés de jazz partageront un répertoire de classiques du jazz, de bossa nova et de be-bop.

Visite libre des expositions avant le concert

Réservation obligatoire

https://www.helloasso.com/associations/association-regards-de-provence/evenements/jazz-quartet-gerard-sumian-et-jean-paul-florens

Musée Regards de Provence Allée Regards de Provence / Avenue Vaudoyer, 13002 Marseille Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur