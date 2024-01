GÉRARD SANTI + PIERRE-YVES TESSIER + ECLUZIC QUARTET + CHRIS LEYLAN Carcassonne, samedi 6 avril 2024.

GÉRARD SANTI + PIERRE-YVES TESSIER + ECLUZIC QUARTET + CHRIS LEYLAN Carcassonne Aude

Gérard Santi Blues

Chanteur de blues, guitariste, harmoniciste, comédien, romancier, poète… Mais aussi organisateur d’événements, photographe, libraire, disquaire, etc… Gérard Santi a plus d’une corde à son arc ! Venez découvrir cet artiste touche à tout sur scène !

Pierre-Yves Tessier Rock Folk Swing

Les principales influences musicales de Pierre-Yves Tessier sont à chercher du côté des artistes folk comme Cat Stevens ou Ben Harper. Auteur, compositeur et interprète, ses textes en anglais témoignent de son goût pour la littérature sociale anglaise et américaine des XIXème et XXème siècles. En 2018, il écrit un spectacle conte/chorale en hommage à Claude Nougaro sous l’égide de sa fille Cécile, qui sera présenté à Toulouse lors de l’inauguration de La Péniche, musée en l’honneur de l’artiste toulousain. Après avoir écrit le spectacle d’ouverture de la fête du Cassoulet à Castelnaudary (Alice et la cassolette) et s’être produit avec son groupe « MissJane » durant 3 ans, il se présente désormais en solo, avec un répertoire de compositions personnelles mêlant influences rock, folk et swing.

Ecluzic Quartet Jazz Manouche

Né en 21, à l’Ecluse St-Michel de Toulouse, en contexte COVID, période de concerts annulés, Ecluzic est à l’origine un lieu de rencontre spontanées entre musiciens et artistes de rues ne pouvant plus jouer nulle part… Devenu un collectif d’improvisations, il s’est ouvert à tous les musiciens et artistes, de toutes générations et de tous styles rassemblant aujourd’hui plus de 300 participants. Ce concert réunira ainsi Martin Manfredi, guitariste de jazz issu de la scène parisienne, fortement influencé par Django Reinhardt et les nouvelles générations du jazz manouche ; Mallow Swing (chanteuse) et son parfum de Billie Holiday qui vous plongera dans le swing américain des années 1920-1930 ; Aurélien Monnet, swing jazzman manouche avec, au bout des doigts, un zeste de sonorités modernes et contemporaines et Samuel Garreau, violoniste de talent.

Chris Leylan Pop-Rock / Performance

Chris Leylan est un artiste de la région Occitanie aux multiples facettes chanteur-danseur-comédien, circassien et producteur. Autodidacte, il crée ses premiers spectacles à 18 ans avant de parfaire son art lors d’une formation artistique dans la Drôme où lui seront dispensés des cours de musique, chant, danse et acting, et qui permettront de faire naître de nouveaux numéros scéniques. Metteur en scène et producteur, il crée sa propre compagnie artistique avec laquelle il réalise plusieurs spectacles mettant en avant un contenu hybride, mêlant les concerts pop/rock, avec performances chorégraphiques et pyrotechniques. Transgresseur et artiste hors-cadre, il est reconnu pour ses excentricités, ses performances dynamiques, décalées et pyrotechniques où il réinvente son image à chaque apparition.

Gratuit sur réservation

37 Rue Trivalle

Carcassonne 11000 Aude Occitanie pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 21:00:00

fin : 2024-04-06



