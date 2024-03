GÉRALDINE LAURENT QUARTET LE TRITON Les Lilas, vendredi 31 mai 2024.

GÉRALDINE LAURENT QUARTET LOOKING FOR MINGUS Vendredi 31 mai, 20h30 LE TRITON TARIF E : 25 € normal / 20 € réduit / 15 € adhérent / 8 € jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T22:00:00+02:00

Après le trio « Looking for Parker », de nombreux concerts et un disque sorti en 2013, Geraldine Laurent, Christophe Marguet et Manu Codjia invitent pour ce nouveau chapitre le saxophoniste Jean-Charles Richard. Dix ans plus tard, c’est un nouveau rendez-vous pour une mise en perspective de la musique de Charles Mingus, l’un des contrebassistes et compositeurs les plus influents de la scène Jazz au cours du XXème siècle. Le désormais Quartet « Looking for Mingus » va puiser dans le vaste répertoire de ce grand maitre de la mélodie et revisiter les thèmes qui les a marqué (« Meditation on Integration », « Tonight at Noon », « Haitian Fight Song » et bien d’autres…). C’est autour d’une instrumentation particulière (sans contrebasse, ce qui est déjà en soit un challenge pour évoquer la musique de Mingus !), entre les sons électriques de la guitare et ceux acoustiques des saxophones alto, baryton et de la batterie que va se tisser ce nouveau répertoire imaginé par le quartet.

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas 93260 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.letriton.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://letriton.com/programmation/geraldine-laurent-quartet-3110 »}]

Jérôme Prébois