Exposition « Il y a 80 ans, la Libération de Ger » Ger, samedi 16 mars 2024.

Exposition « Il y a 80 ans, la Libération de Ger » Ger Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Pour marquer les 80 ans de la libération de Ger, nous avons regroupé des documents, témoignages, photos et objets nous racontant cette période. Raconter la vie du village de Ger et du Bocage pendant la bataille de Normandie et la Libération. Qui étaient les victimes civiles et militaires qui ont leur nom sur le Monument aux Morts ? Comment était le village avant les bombardements ? Comment s’est passée la reconstruction ? Les prisonniers, où étaient ils, comment vivait leur famille ?

Place de la Mairie

Ger 50850 Manche Normandie



