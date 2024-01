Coton Genillé, samedi 8 juin 2024.

Coton Genillé Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 15:40:00

Et si l’on s’offrait un moment de calme et de douceur ?

Coton est une sieste musicale immersive imaginée par la compagnie émotive.

Comme un nid douillet de plumes, une couette moelleuse, un cocon de soie.

Enveloppés de sons, d’une musique délicate et caressante, ‘Coton’ est une parenthèse bienfaisante au milieu du tumulte.

Pouvant accueillir une quarantaine de participants, elle propose un moment de détente pour rêver, écouter et s’écouter, se relaxer ou s’endormir.

Le public est invité à cette échappée en suivant le fil musical des compositions et improvisations.

Spectacle tout public.

VERSUS V Prod & Cie émotive (37)

Pierre BLAVETTE : Flute, clarinette, clavier, xylophone

Vincent SIROTE : Guitare, clavier, xylophone, prise de son & machines.

10 EUR.

Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



L’événement Coton Genillé a été mis à jour le 2024-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire