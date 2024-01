Un pansement au coeur Genillé, vendredi 12 avril 2024.

Un pansement au coeur Genillé Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 21:20:00

Une expérience intime, le récit d’un petit cœur qui va apprendre à se battre. Celui d’une petite fille… Compagnie C Koi Ce Cirk.

Spectacle tout public, conseillé à partir de 6 ans

Théâtre de marionnettes & d’objets

Durée : 50 min

Un pansement au cœur est une expérience intime, le récit d’un petit cœur qui va apprendre à se battre. Celui d’une petite fille.

De sa naissance, tambour battant au parcours du combattant, ce témoignage dévoile les coulisses d’une paternité quand l’histoire dérape, quand l’oxygène vient à manquer. Une bouffée d’air en partage autour de l’objet « cœur » vu et revu sous toutes ses coutures. Cette pièce oscille entre l’aspect scientifique et onirique, pour conter une histoire « vraie » en images.

Avec beaucoup de pudeur, quelques marionnettes et tout son cœur, Ludovic Harel fait le récit de sa propre histoire et rend hommage à une sacrée équipe de combattants : des parents aimants et parfois déboussolés, des soignants engagés et une petite fille pleine de courage.

Spectacle tout public.

6 EUR.

Genillé 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire nacelculture@gmail.com



L’événement Un pansement au coeur Genillé a été mis à jour le 2024-01-16 par Loches Touraine Châteaux de la Loire