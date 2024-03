Généalogie: 40 ans du CGF ! ZA de Langolvas Morlaix, jeudi 18 avril 2024.

40 ans du CGF !

Le CGF est heureux de vous inviter au salon généalogique / évènement d’anniversaire que nous organisons à Morlaix les 18, 19 et 20 avril 2024 à Morlaix (Parc des Expositions de Langolvas).

Une quarantaine d’associations généalogiques françaises (dont la quasi-totalité des associations bretonnes) seront présentes, tout comme les Archives Départementales du Finistère, les Archives municipales de Quimper, Brest, Landerneau et Morlaix et autres sociétés savantes, diffuseurs logiciels et culturels bretons et professionnels de généalogie.

Conférences, expositions, salon des auteurs, initiation à la généalogie sont à l’affiche d’un riche programme de 3 jours (+ de 70 exposants).

Fier de ses quarante années d’existence, le Centre Généalogique du Finistère souhaite faire, de ce salon ,une grande fête d’anniversaire et un grand rendez-vous culturel en Finistère.

L’accès au salon sera gratuit pour tous. .

Début : 2024-04-18 09:30:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

ZA de Langolvas Lango

Morlaix 29600 Finistère Bretagne

