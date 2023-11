Fête de Gavarnie – La fête patronale de la Saint Jean GAVARNIE Gavarnie-Gèdre, 21 juin 2024, Gavarnie-Gèdre.

Gavarnie-Gèdre,Hautes-Pyrénées

Feu de la Saint Jean, vide grenier, animations, repas grillades, concert, bals. Le tout dans ambiance conviviale avec le comité des fêtes de Gavarnie !.

2024-06-21 fin : 2024-06-23 . EUR.

GAVARNIE Village

Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Feu de la Saint Jean (Saint John’s bonfire), garage sale, entertainment, grilled meals, concerts and dances. All in a convivial atmosphere with the Comité des fêtes de Gavarnie!

Feu de la Saint Jean (hoguera de San Juan), venta de garaje, animaciones, comidas a la barbacoa, conciertos y bailes. Todo ello en un ambiente agradable con la comisión de fiestas de Gavarnie

Johannisfeuer, Flohmarkt, Animationen, Grillmahlzeiten, Konzert, Bälle. Das alles in geselliger Atmosphäre mit dem Festkomitee von Gavarnie!

