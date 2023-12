LES FRANGLAISES GARE DU MIDI Biarritz, 21 avril 2024, Biarritz.

DE & AVEC : LES FRANGLAISESMISE EN SCENE : Quentin BOUISSOUDurée : 1h45Deux ans après avoir triomphé à la Gare du Midi, les FRANGLAISES reviennent pour deux dates avec un show sans cesse réinventé.LES FRANGLAISES, c’est le spectacle musical culte qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale et la plus absurde qui soit ! Venez découvrir ou redécouvrir ce phénomène qui a déjà séduit plus d’un million de spectateurs et remporté le Molière du Meilleur Spectacle musical ! De Michel Fils-de-Jacques (Michael Jackson) à Reine (Queen), en passant par Les Scarabée (The Beatles) et les Filles Épices (Spice Girls), Les Franglaises vous révèlent, à travers un test aveugle » complètement déjanté, le véritable sens des plus grands tubes de ces artistes mondiaux et de bien d’autres. Intrigues, suspens et rebondissements, tout est étonnement pendant près de deux heures. Car ils ne se contentent pas de détourner les tubes avec roublardise et un grain de folie, ils les subliment avec leurs voix incroyables et leurs talents de musiciens hors pair. En plus de leurs classiques, de nouveaux morceaux, de nouveaux personnages et de nouveaux instruments viennent enrichir ce spectacle, dont on ne se lasse pas !Un show plus que jamais immanquable, pour toute la famille.Presse« Un spectacle franchement singulier et déjanté. Diablement bien joué ! » – TÉLÉRAMA – TTT« Les musiciens-chanteurs-danseurs vont vous en mettre plein les yeux. » – LE FIGARO« C’est avec la bobine hilare que l’on ressort de leur spectacle ! » – LE CANARD ENCHAÎNÉ« Un concept hilarant ! » – ELLE

Tarif : 32.20 – 54.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 17:00

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz