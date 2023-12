SENS DESSUS DESSOUS GARE DU MIDI Biarritz, 12 avril 2024, Biarritz.

Conçu, interprété et réalisé par André DUSSOLLIERDurée : 1h30Seul en scène, André DUSSOLLIER nous offre une parenthèse poétique et littéraire intimiste, accompagnée d’une création vidéo-musicale inédite et originale.Il y a plus de 20 ans, André DUSSOLLIER créait son « Monstres sacrés, sacrés monstres », patchwork de textes des plus illustresécrivains, sans imaginer qu’il deviendrait lui-même ce monstre sacré de la scène et de l’écran ! Virtuose de la langue, magicien des mots, orfèvre du phrasé, interprète inventif à l’infini, conteur hors pair, André DUSSOLLIER est un artiste rare ayant placé l’exigence et la finesse au sommet de son engagement. De sa voix délicieusement magnétique, de son regard perçant d’acuité, de son expressivité hors du commun, il nous charme et nous ensorcelle pour nous entrainer dans son imaginaire sans limite en nous révélant avec gourmandise ce qui constitue la substantifique moëlle des grands textes ou la fulgurance des grands esprits. C’est un véritable bonheur de retrouver cet artiste d’exception dans ce voyage où l’on oscille sans cesse entre le rire et l’émotion !« Un André Dussollier solaire, magique, au sommet de son art. » – TELERAMA TTT« André Dussollier pratique l’élégance, la retenue, la sobriété. Modèle de classe et d’aisance, enchainant drôlerie et gravité, il fait l’éloge du besoin vital de la littérature dans sa forme accomplie, l’incarnation. » – LA CROIXTextes de : Victor HUGO, Louis ARAGON, Charles BAUDELAIRE, Roland DUBILLARD, Sacha GUITRY, Henri MICHAUX,Raymond DEVOS…

Tarif : 32.20 – 64.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

GARE DU MIDI 23, avenue Foch 64200 Biarritz