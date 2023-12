Après-midi rando patrimoine gare de Saint Sébastien Saint-Sébastien, 9 mai 2024, Saint-Sébastien.

Saint-Sébastien Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09 14:00:00

fin : 2024-05-09 18:00:00

Rando pédestre départ de la gare côté plateforme, 5 circuits Découverte Patrimoine (inscription sur place, verre de l’amitié à l’arrivée) : 4 grands circuits 7,5 kms 9,5 kms, 13kms et 15kms, départ 14h. Anciennes voies romaines et ferroviaires, aqueducs latéraux et tunnel, ponts, croix mystérieuses, sarcophage mérovingien, prieuré et église, pont tournant, site gallo romain….

Visite possible de l’Espace Patrimoine Klepsydra sur ces 4 circuits

1 petit circuit 4 km départ 15h30.

Visites gratuites de l’Espace Klepsydra de 14h30 à 18h.

Rens au 06 76 62 21 98..

gare de Saint Sébastien

Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



