Garden Party 2024 La Ferté-Saint-Aubin, vendredi 24 mai 2024.

Garden Party 2024 La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Vous les attendiez…. les mythiques GARDEN PARTY sont de retour !!

L’échauffement officiel du CocoricoElectro2024 revient les vendredi 24 et samedi 25 mai de 19h à 00h30 pour vous régaler avec des DJ sets endiablés !

Votre concept préféré reste le même !

Vous les attendiez…. les mythiques GARDEN PARTY sont de retour !!

L’échauffement officiel du CocoricoElectro2024 revient les vendredi 24 et samedi 25 mai de 19h à 00h30 pour vous régaler avec des DJ sets endiablés !

Votre concept préféré reste le même ! Venez profiter du coucher de soleil sur le Château de la Ferté Saint Aubin avec une ambiance musicale électro… On s’occupe du reste !

Au programme de la soirée, des DJ locaux, restauration, buvettes et jeux extérieurs ! 1616 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:00:00

fin : 2024-05-25 00:30:00

Rue du Général Leclerc

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire https://www.cocorico-electro.fr/garden-party-2/

L’événement Garden Party 2024 La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2024-03-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN