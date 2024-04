Garden party 2024 avec Mélodibelle Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil, dimanche 30 juin 2024.

Garden party 2024 avec Mélodibelle Deuxième édition de la Garden Party à la roseraie en compagnie du talentueux groupe « Mélodibelle » ! Dimanche 30 juin, 12h00 Roseraie de Morailles Voir https://www.roseraiedemorailles.com/event/garden-party-melodibelle/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-30T12:00:00+02:00 – 2024-06-30T15:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T12:00:00+02:00 – 2024-06-30T15:00:00+02:00

Deuxième édition de la Garden Party à la roseraie en compagnie du talentueux groupe « Mélodibelle » !

Une journée en plein air où la musique, la bonne humeur et la convivialité règnent en maîtres. Laissez-vous emporter par les mélodies entraînantes de Mélodibelle dans un cadre idyllique au milieu des roses.

Roseraie de Morailles Pithiviers-le-Vieil, Pithiviers-le-vieil Pithiviers-le-vieil [{« type »: « phone », « value »: « 02 18 88 58 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.roseraiedemorailles.com/event/garden-party-melodibelle/ »}, {« type »: « email », « value »: « animation@roseraiedemorailles.com »}]

Mélodibelle