2022-06-04 – 2022-06-05

Bourdeaux Drôme La Fête du jeu. Pour les petits et les grands r nJeux de socièté, jeux en bois, animations, tournois, spectacles, jeu de piste, cabane à livres, vente de jeux. r nRestauration et buvette. toursdejeux.ludotheque@gmail.com +33 6 60 33 78 49 Bourdeaux

