Galets de mains Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp, samedi 30 mars 2024.

Galets de mains Les Pêcheries, musée de Fécamp Fécamp Seine-Maritime

Pour sa pièce 1000 gestes, Laure Delamotte-Legrand a réalisé à la main 1000 galets de céramique qui constituent une plage de mains . Celle-ci est composée de six typologies de formes correspondant chacune à des gestes inventés et répétés par l’artiste. L’atelier invite les participants à chercher et inventer leurs propres gestes et à réaliser ensemble une multitude de galets de mains. La vidéo sera utilisée afin de garder trace des gestes imaginés.

Atelier pour les enfants de 13 à 17 ans.

Pour sa pièce 1000 gestes, Laure Delamotte-Legrand a réalisé à la main 1000 galets de céramique qui constituent une plage de mains . Celle-ci est composée de six typologies de formes correspondant chacune à des gestes inventés et répétés par l’artiste. L’atelier invite les participants à chercher et inventer leurs propres gestes et à réaliser ensemble une multitude de galets de mains. La vidéo sera utilisée afin de garder trace des gestes imaginés.

Atelier pour les enfants de 13 à 17 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Les Pêcheries, musée de Fécamp 3 quai Capitaine Jean Recher

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie musee@ville-fecamp.fr

L’événement Galets de mains Fécamp a été mis à jour le 2024-02-21 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp