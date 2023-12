MARCHE DE L’ARTISANAT ET DU GOUT Galerie thermale Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges MARCHE DE L’ARTISANAT ET DU GOUT Galerie thermale Vittel, 21 juillet 2024, Vittel. Vittel Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-07-21 10:00:00

fin : 2024-07-21 18:00:00 Pour les amateurs de produits du terroir, c’est le rendez-vous mensuel de mai à septembre avec de nombreux artisans de la région qui exposent leur savoir-faire et vous font déguster leurs produits.

Rendez-vous sous la Galerie Thermale, Parc de Vittel.

Si vous êtes artisan et que vous souhaitez exposer, vous pouvez nous contacter au 03 29 08 08 88..

Galerie thermale Parc Thermal

Vittel 88800 Vosges Grand Est

