Galerie ICI Hors les murs avec Karen Gossart & Corentin Laval La Courbe Bourg-des-Comptes, dimanche 14 avril 2024.

Dans le cadre du parcours d’art éphémère et évolutif organisé par les ateliers/galerie ICI, Karen Gossart et Corentin Laval inaugurent une nouvelle installation de vannerie contemporaine le dimanche 14 avril, à 11h, sur l’île de la courbe à Bourg des Comptes.

Leur travail sera visible jusqu’au printemps 2025 et viendra s’ajouter à l’installation céramique La table des oiseaux, déjà visible depuis l’automne 2023.

Les oeuvres sont installées de manière à révéler l’environnement dans lequel elles s’inscrivent.

L’oseraie de l’île développe une pratique contemporaine à 4 mains qui prend racine dans la tradition de la vannerie. Karen et Corentin partent du territoire et de la nature pour proposer des oeuvres in-situ.

Epiphyte est une sculpture végétale qui invite les flâneuses et flâneurs à la contemplation et à la poésie sur l’île de la Courbe.

Stages les 4 et 5 mai Infos et inscriptions avant le 20 Avril contact@oseraiedelile.com 06 85 03 71 55 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-05-05 18:30:00

La Courbe Galerie ICI

Bourg-des-Comptes 35890 Ille-et-Vilaine Bretagne ateliers.galerie.ici@gmail.com

