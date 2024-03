Galerie éphémère Galerie éphémère La Rochelle, mardi 16 avril 2024.

Galerie éphémère Visite flash 30 minutes en présence de Janet Guinaudeau, dirigeante et fondatrice d’Espace Investissement, et Julie Boutet, architecte. Mardi 16 avril, 17h00, 17h45 Galerie éphémère Gratuit – sur réservation par téléphone Action culturelle (ville de La Rochelle)

En attendant sa réhabilitation en sept logements et un local commercial courant 2024, le bâtiment accueille au RDC le collectif d’artistes rochelais Essence Carbone pour une Galerie d’art unique en son genre. Sa façade est notamment mise en valeur par une fresque aux couleurs vives de l’artiste rochelais Noarnito, suscitant des émotions positives et inspirant la créativité chez les visiteurs de ce lieu d’art. Comme le témoigne la couleur des vieilles poutres en bois que vous pourrez observer en entrant, le lieu abritait au XIXe siècle un entrepôt à alcool. À partir des années 1950, et jusqu’en 2020, le lieu se voit investi par la société Veniel et Cie, fabricant historique de tubes, tuyaux et matière plastique.

En tant qu’entreprise engagée, la préservation du patrimoine rochelais a toujours été une priorité, quelle que soit sa « forme » et c’est la rencontre de ces différents arts (art de réhabiliter, de peindre, de sculpter ou encore de dessiner…) qui nait au sein de la Galerie éphémère.

