Galerie des Fuchsias Saint-Vaast-la-Hougue, samedi 30 mars 2024.

Galerie des Fuchsias Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Vendredi

L’association 4 Chemins ouvre les portes de « La galerie des Fuchsias »,9, rue Verrue à Saint-Vaast-la-Hougue et vous propose une sélection d’œuvres d’artistes. A offrir ou à s’offrir…

Peintures, Aquarelles, Photographies et Bijoux d’art.

Entrée libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 11:00:00

fin : 2024-09-29 19:00:00

9 rue Verrue

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie assoc4chemins@gmail.com

