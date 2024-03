Galerie d’Alfred Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, mercredi 3 avril 2024.

Galerie d’Alfred La Galerie d’Alfred expose Brigitte Fournand Isabelle Manissier et Esther Perez Devera 3 – 25 avril Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Entrée libre

Début : 2024-04-03T09:00:00+02:00 – 2024-04-03T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T09:00:00+02:00 – 2024-04-25T18:00:00+02:00

La Galerie d’Alfred expose Brigitte Fournand Isabelle Manissier et Esther Perez Devera.

Cette exposition rassemble trois artistes qui par leur travail, rendent hommage à la Femme. Brigitte Fournand réalise des portraits évocateurs, à partir de morceaux découpés de magazines. Isabelle Manissier magnifie la féminité avec ses toiles en origami et ses bijoux tout en précision. Esther Perez Devera, quant à elle, nous propose un univers féminin à l’aquarelle, onirique et puissant.

Une exposition à découvrir du mercredi 3 au jeudi 25 avril au Centre Alfred-de-Vigny.

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

exposition aquarelle