Exposition – Autour du cercle 25 mai – 30 juin 2024 Galerie À l’Écu de France Entrée libre

Le cercle, élément géométrique, est le symbole le plus répandu de fertilité, de renouveau, d’équilibre et d’éternité.

Il représente la vie à l’échelle microscopique (atome), humaine (œuf), et macroscopique avec les planètes et l’univers. Le cercle est parfait, tel que Vinci l’a dessiné dans son célèbre Homme de Vitruve, il nous renvoie à l’univers cyclique et tournant, au mystère insondable du nombre Pi immuable. Sans commencement ni fin, le cercle fait référence au temps et au mouvement perpétuel.

Rien d’étonnant à ce que les artistes se tournent naturellement vers cette forme pour exprimer leur vision du monde, leur philosophie. A l’époque de la Renaissance italienne, se développe l’art des Tondo, qui désigne la forme circulaire d’une œuvre d’art plastique, spécifiquement liée au domaine de la peinture à l’origine. Aujourd’hui, cette thématique est reprise au sein de presque toutes les disciplines artistiques contemporaines, comme une source inépuisable et intemporelle d’inspiration, utilisée à des fins esthétiques, idéologiques, plastiques ou expérimentales.

Vernissage public jeudi 30 mai à 19h.

Visite guidée gratuite les mercredis et dimanches à 16h30.

Galerie À l’Écu de France 1, rue Robert Cahen 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

