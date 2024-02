Galbi Galbi Couvent des Prêcheurs Aix-en-Provence, samedi 20 avril 2024.

Galbi Galbi Couvent des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Galbi Galbi est une soirée musicale à regarder. Le répertoire de Love & Revenge est un hommage à la culture arabe et à ses idoles d’une époque révolue. Le groupe revisite le précieux héritage du cinéma et les grands succès de la chanson du Moyen-Orient.

En explorant de nouveaux horizons, Wael Koudaih (Rayess Bek), Mehdi Haddab et Julien Perraudeau donnent un nouveau souffle aux chansons classiques arabes allant des années 40 aux années 90. Les extraits de films projetés en parfaite synchronisation avec la musique créent une symbiose captivante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20 22:30:00

Couvent des Prêcheurs 30, place des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

