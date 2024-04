Gala-Exposition par l’ONG Coup de Pousse Chaine de l’Espoir Nord-Sud La Maison des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, samedi 20 avril 2024.

Gala-Exposition par l’ONG Coup de Pousse Chaine de l’Espoir Nord-Sud Le samedi 20 avril prochain, l’ONG Coup de Pousse Chaine de l’Espoir Nord-Sud vous invite à un gala-exposition au profit des jeunes filles du Togo. Samedi 20 avril, 10h00 La Maison des Hauts d’Issy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Au programme :

-Exposition d’objets artisanaux

-Projection des vidéos et des images du FOJEFI (Forum de la Jeune Fille) à Lomé

-Echange autour des activités de l’ONG Coup de Pousse Chaine de l’Espoir Nord-Sud (CDP CENS).

Avec la participation de l’association EDM (Enfant de deux mains), de la Mairie d’Issy les Moulineaux et de nos artistes préférés Togolais.

Renseignement : coupdepousse93@yahoo.fr / 06 25 54 46 79

Pour en savoir plus :

L’association implantée à Issy-les-Moulineaux œuvre à la protection et à l’assistance des enfants démunis et promeut l’autonomisation des jeunes filles et des femmes. Pour se faire, elle leur apporte une aide à la scolarisation par le système de parrainage et un épanouissement à travers des activités touristiques, socio culturelles, artistiques et par des échanges interculturels entre les pays du Nord et du Sud.

La Maison des Hauts d’Issy 16 rue de l’Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 90 00 http://www.clavim.asso.fr/les-maisons-d-issy/ https://www.facebook.com/lesmaisonsdissy/ [{« link »: « mailto:coupdepousse93@yahoo.fr »}] Les Maisons d’Issy, gérées par l’association CLAVIM, sont des maisons de quartier où toutes les générations peuvent se retrouver pour partager des moments conviviaux autour des animations, le week-end ou en soirée.

Spectacles gratuits pour enfants, ateliers loisirs pour tous les âges, exposition de quartier, aide scolaire pour les collégiens, stages loisirs, animation de Quartier, festival Contes en balade, Jeux côté jardin.

gala exposition