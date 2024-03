Gala de rock Salle de l’Espacier Noves, samedi 20 avril 2024.

Gala de rock Salle de l’Espacier Noves Bouches-du-Rhône

Gala, organisé par le Flash Rock’N’Roll,

Soirée rock’n’roll, danse en ligne et concours de rock amateur. Thème Le Père Noël et les lutins reviennent !

Petite restauration sur place Pizzas et crêpes.

Dress code rouge blanc et vert. 10 10 EUR.

Début : 2024-04-20

fin : 2024-04-20 20:30:00

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle

Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L'événement Gala de rock Noves a été mis à jour le 2024-03-25