Gala de danse Saint-Amarin, vendredi 14 juin 2024.

Gala de danse Saint-Amarin Haut-Rhin

La section danse de l’association CAPSA et l’école de danse de Richwiller vous convient à leur gala annuel au CAP.

Un programme éclectique mêlant modern jazz et danse classique.

Pour son concert de gala 2024, la section Danse de CAPSA accompagnée par l’école de Richwiller propose un programme mêlant Modern Jazz et Danse Classique.

programme complet a venir

Places numérotées

Adultes + 16 ans 7 €

6-16 ans 4 €

– 6 ans 1 € EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:30:00

fin : 2024-06-14

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est

L’événement Gala de danse Saint-Amarin a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin