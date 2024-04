Gala Cover Challenge Festival 1001 Notes Limoges Limoges, jeudi 18 juillet 2024.

Gala Cover Challenge Festival 1001 Notes Limoges Limoges Haute-Vienne

À 21h30

Durée 90min

Cover Crossover Manga Pop Culture

Queen, Muse, Schubert, Mozart, The Rolling Stones… les plus grands thèmes se réinventent dans des arrangements inédits et résolument modernes. Ce spectacle fait également la part belle à l’improvisation, à l’interprétation et nous fait traverser des mondes réels ou imaginaires. Une soirée festive et originale, lors de laquelle nos virtuoses s’affrontent sur les meilleures covers pop classiques.

1001 Notes réunit un plateau détonnant de spécialistes des reprises Esther Abrami, star du violon, dans la catégorie musique de films; Sylvain Griotto, le maître de la reprise pop rock au piano; Nicolas Repac, guitariste d’Arthur H, assure la partie création en musiques actuelles. Nos trois artistes naviguent entre les styles et les époques, accompagnés d’un violoncelle et d’une batterie.

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 21:30:00

fin : 2024-07-18

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

