Gagnez 1 an d’abonnement à votre plateforme de divertissement préférée ! Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Chessy, mercredi 5 juin 2024.

Chessy, mercredi 5 juin 2024.

Gagnez 1 an d’abonnement à votre plateforme de divertissement préférée ! Jouez et gagnez 1 an d’abonnement à votre plateforme de divertissement préférée ! Rendez-vous sur le stand pendant le salon. 5 et 6 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T09:00:00+02:00 – 2024-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-06T09:00:00+02:00 – 2024-06-06T17:00:00+02:00

Jouez et tentez votre chance (sur notre stand), pour gagner :

1 AN D’ABONNEMENT*

A gagner sur la durée du salon

2 CARTES CADEAUX DE 20€

A gagner chaque jour du salon

DES CENTAINES DE MOIS D’ABONNEMENT**

OFFERTS pour tous les participants

*sous la forme d’une carte cadeau FreemiumPlay d’une valeur de 120€, permettant de couvrir un abonnement au tarif mensuel moyen constaté de 9,99€ / mois.

**sous la forme d’un abonnement d’un mois chez notre partenaire bien-être ZEN by DEEZER.

Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France