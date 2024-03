GABRIELLE ET LE ROI DES ANIMAUX COMEDIE DE RENNES Rennes, lundi 22 avril 2024.

Gabrielle, une petite exploratrice tombe sur Léon, un bébé Lion.Léon est bien triste car il a perdu sa couronne.Avec l’aide de Gabrielle et de tous les animaux de la savane, un hippopotame amusant, un zèbre farceur, une autruche malicieuse, un ouistiti rigolo et un paresseux amical, Léon va essayer de retrouver sa couronne.Petits et grands, prenez part à l’aventure musicale de Gabrielle et Léon, le petit Lionceau !

Tarif : 10.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-22 à 10:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35