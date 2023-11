Force basque et présentation du Pottok Fronton Sare, 16 juillet 2024, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

2 heures de spectacle : lever de rideau par l’association Pottok eskola pour présenter le Pottok (petit cheval) et épreuves de force basque (tir à la corde, lever de paille et de charrette, transport des bidons de lait, ramassage de mais, course de sac …) Buvette et sandwichs à partir de 19h30.

Repli à la salle polyvalente en cas de pluie..

2024-07-16

Fronton Plaza

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2-hour show: curtain-raiser by the Pottok eskola association to present the Pottok (small horse) and Basque strength tests (tug-of-war, straw and cart lifting, milk can transport, corn collection, sack race, etc.) Refreshments and sandwiches from 7:30pm.

Fallback to the village hall in case of rain.

2 horas de animación: apertura del telón a cargo de la asociación Pottok eskola para presentar el Pottok (caballo pequeño) y las pruebas de fuerza vasca (tira y afloja, levantamiento de paja y carros, transporte de bidones de leche, recogida de maíz, carrera de sacos, etc.) Refrescos y bocadillos a partir de las 19.30 h.

Traslado a la sala polivalente en caso de lluvia.

2 Stunden Show: Vorhang auf für den Verein Pottok eskola, der den Pottok (kleines Pferd) vorstellt, und baskische Kraftproben (Seilziehen, Stroh- und Karrenheben, Milchkannentransport, Maissammeln, Sackhüpfen …) Getränke und Sandwiches ab 19.30 Uhr.

Ausweichen in die Mehrzweckhalle bei Regen.

