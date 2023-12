Festival de force basque Fronton Saint-Palais, 18 août 2024, Saint-Palais.

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-18 15:00:00

fin : 2024-08-18

72ème édition du festival de Fore Basque. 120 concurrents vont se défier à travers plusieurs épreuves traditionnelles.

14h : Ouverture de la billetterie.

15h : Début des épreuves traditionnelles des jeux de force basque : tir à la corde, lever de la botte de paille, lever de charrette, course aux sacs de blé, scieurs de long, bûcherons. Intermèdes de chant et musique.

Restauration, buvette et stand d’articles traditionnels toute la journée.

Billetterie en pré-vente à la Maison de la Presse de Saint-Palais..

Fronton

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



