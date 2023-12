Grande semaine de pelote basque: Finales main nue Fronton place libre Arcangues, 14 août 2024, Arcangues.

Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 16:00:00

fin : 2024-08-14 19:00:00

Fronton : 16h : M 12, 17h : M14 et 18h : M 16..

Fronton : 16h : M 12, 17h : M14 et 18h : M 16.

Fronton : 16h : M 12, 17h : M14 et 18h : M 16.

.

Fronton place libre Le Bourg

Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme Pays Basque