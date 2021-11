Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Froggys DUO à la Boucane – FECAMP Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Froggys DUO à la Boucane – FECAMP Fécamp, 3 février 2022, Fécamp. Froggys DUO à la Boucane – FECAMP La Boucane 12 Grand Quai Fécamp

2022-02-03 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-03 22:00:00 22:00:00 La Boucane 12 Grand Quai

Fécamp Seine-Maritime Le restaurant La Boucane vous propose une soirée ambiance Folk Country Rock avec Froggys DUO (Laurent Bézot-Maillard et Patsy P.) Le restaurant La Boucane vous propose une soirée ambiance Folk Country Rock avec Froggys DUO (Laurent Bézot-Maillard et Patsy P.) +33 2 35 10 50 50 https://www.la-boucane.com/?fbclid=IwAR05p5N7F02SEM0Z55bccN0wtBzFWWbEDz2x84auA-8w0D2RHPoLRAtmOlA Le restaurant La Boucane vous propose une soirée ambiance Folk Country Rock avec Froggys DUO (Laurent Bézot-Maillard et Patsy P.) La Boucane 12 Grand Quai Fécamp

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse La Boucane 12 Grand Quai Ville Fécamp lieuville La Boucane 12 Grand Quai Fécamp