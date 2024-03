FRIPERIE SOLIDAIRE Autun, dimanche 7 avril 2024.

FRIPERIE SOLIDAIRE Autun Saône-et-Loire

Lors de cette friperie solidaire vous trouverez des vêtements et accessoires de tout style, tout âge et toute taille, en parfait état et à des prix dérisoires. C ‘est le moment de refaire votre garde robe !! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

CENTRE SOCIAL ST JEAN

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté a.vincent@ch-autun.fr

