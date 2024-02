Friesians on Show fête l’été Brienne-le-Château, dimanche 30 juin 2024.

L’association Friesians on Show organise une journée pour fêter l’été !

Au programme :

– Vide-sellerie

– Marché de producteurs et d’artisans

– Démonstrations équestres

– Démonstration ostéo équin/canin, masseuse équin/canin, maréchalerie

– Sculpture de ballons avec couette couette la clownette

– Maquillage pour les enfants avec Art May

– JJeux pour enfants

– Baptême en calèche avec poney

Restauration et buvette sur place

Infos et réservations par téléphone ou par mail. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

1 route de Crespy

Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est friesiansonshow@hotmail.com

L’événement Friesians on Show fête l’été Brienne-le-Château a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne