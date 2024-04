Fresque du Textile pour la Fashion Revolution Week Tiers lieu d’Azun Aucun, samedi 20 avril 2024.

Fresque du Textile pour la Fashion Revolution Week Tiers lieu d’Azun Aucun Hautes-Pyrénées

La Fresque du Textile est un atelier ludique et collaboratif. Co-créé par les bénévoles de l’association Green Donut pour sensibiliser le plus grand nombre aux impacts environnementaux et sociaux de l’industrie textile, son ambition est de susciter la réflexion et le débat sur les actions à la portée des individus et des organisations afin d’aider le secteur à réduire ses impacts négatifs.

Un atelier rassemble entre 6 et 8 participant.e.s. Il fait appel à l’intelligence collective pour reconstituer le cycle de vie d’un produit textile, comprendre ses impacts négatifs et réfléchir aux actions à mettre en place pour les réduire. L’ animateur.rice veille au bon déroulé de l’atelier et au bien-être de chaque participant.e.

Fashion Revolution, une organisation internationale qui mobilise le pouvoir citoyen pour une industrie textile plus respectueuse de la planète et de ses habitants. La Fashion Revolution Week (FRW) est leur campagne annuelle. Elle rassemble le plus grand mouvement d’activisme de la mode au monde pour sept jours d’action autour de l’anniversaire de l’effondrement de l’usine Rana Plaza, le 24 avril 2013 à Dacca au Bengladesh. Toutes les infos sur https://www.fashionrevolution.org/

Atelier animé par Marie-Hélène BLANCHE

Sur inscription https://www.billetweb.fr/fresque-du-textile-fashion-revolution-week-a-aucun

En partenariat avec Fashion Revolution France, dans le cadre de la Fashion Revolution Week 2024. EUR.

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-20 12:00:00

Tiers lieu d’Azun AUCUN

Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie info@tierslieudazun.org

