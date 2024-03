Fresque du Textile et brunch participatif Maison RêVée Bègles, samedi 20 avril 2024.

Fresque du Textile et brunch participatif Participez à un atelier ludique et collaboratif qui sensibilise aux impacts environnementaux et sociaux de l’industrie textile, avec en prime un brunch participatif pour plus de convivialité ! Samedi 20 avril, 11h00 Maison RêVée Prix libre et conscient (chaque personne donne ce qu’elle veut selon ce qui lui semble juste et selon ses moyens).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T11:00:00+02:00 – 2024-04-20T14:00:00+02:00

A l’occasion de la Fashion Revolution Week 2024, la Maison RêVée accueille une Fresque du Textile et un brunch participatif le samedi 20 avril de 11h à 14h.

Saviez-vous que la confection textile est quasi-toujours manuelle? Quelle est la différence entre viscose et lyocell ? Pourquoi les vertus du coton bio sont-elles de plus en plus débattues ?

❓ Autant de questions qui pourront être abordées lors de la Fresque du Textile, un atelier ludique et collaboratif. Co-créé par les bénévoles de l’association Green Donut pour sensibiliser le plus grand nombre aux impacts environnementaux et sociaux de l’industrie textile, son ambition est de susciter la réflexion et le débat sur les actions à la portée des individus et des organisations afin d’aider le secteur à réduire ses impacts négatifs.

☕ Pour encore plus de convivialité, nous vous proposons un format “brunch participatif” : chacun.e apporte un petit truc à grignoter zéro déchet et la Maison RêVée vous offre les boissons (jus, boissons chaudes) !

Déroulé et infos pratiques :

Durée : 3 heures

Un atelier rassemble entre 6 et 8 participant.e.s.

Venez comme vous êtes, l’animateur veillera au bon déroulement de l’atelier et au bien-être de chacun.e !

INSCRIPTION OBLIGATOIRE via le site dédié.

Maison RêVée Rue Louis Blériot 33130 Bègles Bègles 33130 Hourcade Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fresque-du-textile-fashion-revolution-week-a-begles&multi=27458&margin=no_margin&color=0A99D1&parent=greendonut&margin=no_margin&color=0A99D1 »}] [{« link »: « https://www.fashionrevolution.org/europe/france/ »}, {« link »: « http://www.maisonrevee.org »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/fresque-du-textile-fashion-revolution-week-a-begles&multi=27458&margin=no_margin&color=0A99D1&parent=greendonut&margin=no_margin&color=0A99D1 »}]

atelier fresque

Green Donut