Fresque du Sol Muséum de Toulouse Toulouse, mardi 16 avril 2024.

Fresque du Sol Cette fresque du sol vous permettra de comprendre ce qu’est un sol et découvrir les enjeux de la préservation de cet écosytème sur lequel pèsent de nombreuses menaces. Mardi 16 avril, 10h30, 14h30 Muséum de Toulouse Inscription en ligne ET au guichet aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T10:30:00+02:00 – 2024-04-16T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T14:30:00+02:00 – 2024-04-16T16:30:00+02:00

Cette fresque du sol vous permettra, en 2h et à l’aide de 50 cartes ludiques, de comprendre ce qu’est un sol et découvrir les enjeux de la préservation de cet écosytème sur lequel pèsent de nombreuses menaces.

Dates et horaires :

mardi 16 avril : 10h30 + 14h30

+ d’infos :

Accès aux collections permanentes et à l’exposition temporaire Sex Appeal + animation Fresque du sol | à partir de 14 ans

Accès aux collections permanentes et à l’exposition Sex Appeal > 10h – 18h

Animation Fresque du sol > selon heure choisie | Durée : 2h

https://fresquedusol.com

Partenaires :

ADEME

Intervenants exterieurs :

Priscia Oliva et Anne-Lise Boespflug

Muséum de Toulouse 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/selection/package?productId=10229203733129 »}] [{« link »: « https://fresquedusol.com »}] Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond